الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وحيد الحكيم، أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور بشخصيته في فيلم "السيستم"

أحمد الفيشاوي من
أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم السيستم، فيتو

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "السيستم".

كواليس فيلم السيستم 

علق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلا: "وحيد الحكيم في فيلم السيستم"، لتحصد العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة. 

أحمد الفيشاوي وطارق لطفي

ويواصل الفنانان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، الذي يحمل اسم “السيستم”، في منطقة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية.

ويقوم المخرج أحمد البنداري بتصوير بعض المشاهد الداخلية للفيلم في أحد الأماكن في منطقة 6 أكتوبر خلال هذه الأيام، على أن يتم الإنتقال بعدها لتصوير بعض المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة.

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فيلم السيستم

ويعود طارق لطفي للسينما بفيلم “السيستم” بعد غياب 5 سنوات، حيث سيتم عرض الفيلم في 2024، وكان أخر أعمال طارق لطفي السينمائية هو فيلم “122” الذي عُرض عام 2019، وقدم خلاله شخصية “دكتور نبيل الأنصاري”، كما أنه يعتبر فيلمه الثاني في أخر 14 عام، حيث كان أخر مشاركة سينمائية له قبلها هو فيلم “بنتين من مصر” عام 2010.

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