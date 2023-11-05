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ثقافة وفنون

طارق لطفي والفيشاوي يصوران "السيستم" بمدينة 6 أكتوبر

طارق لطفي، فيتو
طارق لطفي، فيتو

يواصل الفنانان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، الذي يحمل اسم “السيستم”، في منطقة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية.

ويقوم المخرج أحمد البنداري بتصوير بعض المشاهد الداخلية للفيلم في أحد الأماكن في منطقة 6 أكتوبر خلال هذه الأيام، على أن يتم الإنتقال بعدها لتصوير بعض المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة.

ويعود طارق لطفي للسينما بفيلم “السيستم” بعد غياب 5 سنوات، حيث سيتم عرض الفيلم في 2024، وكان أخر أعمال طارق لطفي السينمائية هو فيلم “122” الذي عُرض عام 2019، وقدم خلاله شخصية “دكتور نبيل الأنصاري”، كما أنه يعتبر فيلمه الثاني في أخر 14 عام، حيث كان أخر مشاركة سينمائية له قبلها هو فيلم “بنتين من مصر” عام 2010.

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أما أحمد الفيشاوي فلم يغب كثيرًا عن السينما، حيث كان أخر أفلامه “رهبة” الذي تم عرضه منذ أشهر قليلة وحقق إيرادات متواضعة، كما أنه شارك في بطولة ثلاثة أفلام العام الماضي وهم “أشباح أوروبا” و"ليلة قمر 14" و"الدعوة عامة".

ويشارك في بطولة فيلم السيستم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، ميس حمدان، نهى عابدين، وآخرون، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

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