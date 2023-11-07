الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هشام آمنة: استثمارات الدولة في شمال سيناء بلغت 283 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير سيناء، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أنفقت حوالى 283 مليار جنيه على تنفيذ 1015 مشروعا بينهم 726 مشروعا تم الانتهاء منه وجارى تنفيذ 289 مشروعا في مختلف القطاعات وذلك خلال فترة تولى الرئيس السيسى للحكم.

تنمية سيناء

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

Advertisements

وزير التنمية المحلية يكشف حجم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء تتضمن مرحلة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بإقامة حوالى 95 مشروعا بتكلفة حوالى 19.2 مليار جنيه  وبناء المجتمعات المستحدثة عبر إقامة 56 مشروعا بإجمالى 209.3 مليار جنيه وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر إقامة 15 مشروعا بتكلفة 134.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية يشرف علي تنفيذها فخامة رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض تلك الرؤية خلال الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولى إلى شمال سيناء منذ أيام على رأس وفد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين والسياسيين  .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الذى سيقوم به أبناء سيناء في عملية التنمية المتكاملة التي ستنفذها الدولة خلال السنوات القادمة بمتابعة حثيثة من فخامة الرئيس السيسى، لافتًا إلى عزم الدولة على استغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها سيناء وإقامة صناعات كبيرة وتشجيع الاستثمار وخدمة أبناء سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة المحلية بمجلس النواب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع والمواد الغذائية

الأكثر قراءة

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

صورة لـ أنتوني بلينكن فى العراق تجلب العار للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصتها

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض مصر للإفلاس

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

وزير الشباب والرياضة يطمئن على العامري فاروق في المستشفى

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

Advertisements

منوعات

المزيد

تواشيح وذكر ومديح، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

حضور كثيف في الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين (فيديو وصور)

نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

تفسير رؤية شخص قصير القامة في المنام وعلاقتها بحدوث الكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية