الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،اليوم، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مطار العريش الدولي خلال زيارته إلى المحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإدخالها إلى قطاع غزة.


واكد المحافظ، أن مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

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وأشار المحافظ إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في احتواء الموقف في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة الى أهالي القطاع.


بدوره وجه مفوض الأمم المتحدة السامي،الشكر إلي مصر علي الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإغاثية الى قطاع غزه.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي  إن معبر رفح البري بوابة الحياة المتاحة حاليا بالنسبة لقطاع غزه.
وأشار المفوض السامي، إلي الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة.

وخلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة  والمستشفيات التي تستقبل الجرحي الفلسطينيين،مطلعا على جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من محافظ شمال سيناء.

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