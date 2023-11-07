الدوري المصري، أفشه في صدارة هدافي الأهلى أمام سيراميكا

الدوري المصري،يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

أفشه يتصدر قائمة هدافي الأهلى امام سيراميكا

ويتصدر محمد مجدى افشه صانع ألعاب الفريق الأحمر صدارة هدافي فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا برصد هدفين

هدافي الأهلى امام سيراميكا كيلوباترا



وجاءت أهداف الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:

-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021



- سجل وليد سليمان هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات موسم 2020-2021

- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز طارق سامى لاعب سيراميكا كيلوباترا هدفًا بالخطأ في مرماه في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز محمد محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل أحمد سيد غريب هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل لويس ميكيسونى هدفًا في شباك فريق سيراميكا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

-أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كيلوباترا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

محاضرة فيديو من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتشهد المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا قبل المواجهة المرتقبة عصر غد الأربعاء.

Advertisements

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته عصر غد الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين.

6 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يفوز على المقاولون العرب

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وعقد كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع موديست قبل مباراة المقاولون العرب الأخيرة وأكد له ثقته التامة في قدراته.

موديست أبلغ المدير الفني أنه على علم بالانتقادات التي يتعرض لها وإنه مندهش جدا منها خاصة وإنه مازال في مرحلة الانسجام مع الفريق.

كولر أبلغ اللاعب بالتركيز في التدريبات وعدم الالتفات لأي انتقادات وأنه داعم له وإنه لديه قناعة بقدراته الهجومية.

وأكد كولر أيضا للاعب أنه ينتظر منه الكثير ويثق في اجتيازه المرحلة الصعبة الحالية في علاقته بجماهير الأهلي.

كولر يستقر عدم الدفع بموديست أساسيا

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون العرب.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق إن كولر يدرس وضع الفرنسي علي مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.

كولر يطلب التعاقد مع مدافع في انتقالات يناير

ومن ناحية أخرى جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه إلى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو أن كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوى ياسر إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.