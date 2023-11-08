الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في السنغال

لقاء شيخ الأزهر مع
لقاء شيخ الأزهر مع سفير السنغال،فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال الجديد في القاهرة لبحث تعزيز العلاقات العلمية والدعوية.

لقاء شيخ الأزهر مع سفير السنغال بالقاهرة 

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بسفير السنغال بالقاهرة، مقدمًا له التهنئة بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز دوره في دولة السنغال وجميع دول القارة الإفريقية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يشهد بإستضافة 327 طالبًا وطالبة من السنغال يدرسون في المراحل التعليمية المختلفة، ويقدم 27 منحة علمية كل عام لأبناء السنغال، وهناك 73 مبعوثًا أزهريًّا في السنغال، مؤكدًا أن الأزهر حريص على تعزيز العلاقات العلمية والدعوية مع دولة السنغال، والإسهام في نشر المنهج الأزهري الوسطي هناك عبر خريجيه ومبعوثيه، واستعداد الأزهر لأنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في السنغال وبما يسهم في تعليم السنغاليين لغة القرآن الكريم ومساعدتهم على إتقانها.

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التعاون بين الأزهر الشريف والسنغال

من جانبه، نقل سفير السنغال تحيات الرئيس السنغالي ماكي سال لفضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، مجددا دعوة فضيلته لزيارة جمهورية السنغال ومؤكدا تطلع السنغال حكومة وشعبا لهذه الزيارة التاريخية.

كما عبر السفير السنغالي عن ثقته واعتزازه بما يقدمه الأزهر من خدمة ورعاية لطلاب وطالبات السنغال، وأن هذا هو المنتظر دائمًا من الأزهر الشريف، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطي المعتدل جعله قبلة للدارسين من دولة السنغال ومن جميع دول القارة، وبما يعكس المكانة الكبيرة للأزهر الشريف في مصر والعالم الإسلامي.

 

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