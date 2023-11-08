الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جوتيريش: استشهاد الصحفيين في غزة غير مسبوق والتعاطف مع إسرائيل يتضاءل

جوتيرش، فيتو
جوتيرش، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة غير مسبوق، مؤكدا أن التعاطف الذي تتلقاه إسرائيل يتضاءل إلى حد بعيد بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
 

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن مقتل 92 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تشنها تل أبيب على القطاع من مطلع أكتوبر الماضي.

مقتل 92 من موظفي الأمم المتحدة

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أنه من الضروري أن يتم احترام قوانين الحرب من قبل الجميع، واصفا الوضع فى غزة بالكارثي.

فى سياق آخر، استقبل مطار العريش، مساء اليوم، 5 طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية، قادمة من الإمارات وطائرتين من الكويت وتركمانستان، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

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وصول 5 طائرات إلى مطار العريش

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري، قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، نظيرتها الفلسطينية، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري، في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن طواقمها استلمت مساء أمس الثلاثاء، 81 شاحنة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية

 

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