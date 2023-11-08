الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 81 شاحنة مساعدات قادمة من مصر

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء، عن استقبال فرق الجمعية لـ 81 شاحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى أهالي قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه الصادر اليوم ان  الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الشاحنات التي تم استلامها بلغ حتى الآن 650 شاحنة، لكن الوقود لم يسمح له بالدخول بعد.

وفي السياق ذاته أعلن الصليب الأحمر في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة مساعدات تابعة له.

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المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

 وفي السياق ذاته استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء يوم الاثنين   5 طائرات تحمل عدد من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد مصدر بالهلال الأحمر المصري في مطار العريش أن الطائرات التي وصلت من اليونان تحمل 5 أطنان مساعدات طبية و3 طائرات من إندونيسيا تحمل 50 طن مساعدات طبية وغذائية وطائرة من دولة الكويت تحمل 10 أطنان وطائرة من ليبيا تحمل 25 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصل إجمالي عدد الطائرات 89 طائرة.

وأوضح أنه تم إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

ولفت المحافظ إلى تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلى معبر رفح البري، لافتا إلى تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا على وجود عدة انساق لتخزين تلك الأدوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

وقال المحافظ إنه خلال الحرب على غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلى 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

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أهالي قطاع غزة غزة معبر رفح الهلال الأحمر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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