تفاصيل لقاء حكيم مع هدير أبو زيد في "التاسعة" (صور)

هدير أبو زيد، أجرت المذيعة هدير أبو زيد لقاء خاصا لبرنامج التاسعة مع النجم حكيم على هامش حفله الذي أحياه بالأمس في مهرجان العلمين الجديدة.

وتحدث حكيم خلال اللقاء الذي يعرض قريبا عن مشواره الغنائي، كما تحدث عن تجربته في التمثيل وقال إنه لم يحب نفسه كممثل، وبالتالي لن يمثل مرة أخرى.

أغنية حلاوة روح

وأضاف أن أغنية “حلاوة روح” هي أقرب أغنية لقلبه وكان يبحث عنها طوال حياته، كما عبر عن فخره بمدينة العلمين الجديدة وبالتطور الذي حدث فيها.

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وكانت المذيعة هدير أبو زيد أجرت سلسلة لقاءات خاصة مع عدد من النجوم في مهرجان العلمين الجديدة من بينهم راغب علامة، ونانسي عجرم، ورامي عياش، وإليسا، وغيرهم.

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لا تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.