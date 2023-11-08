الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب في كلية الدراسات الإسلامية للبنات

قيادات جامعة الأزهر،فيتو
قيادات جامعة الأزهر،فيتو

 افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ معرضًا للكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمدينة نصر برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والذي يقام بتخفيضات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

جامعة الأزهر 

وعقب افتتاح المعرض أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بهذا المعرض الكبير الذي تحرص جامعة الأزهر على تنظيمه سنويًّا بتخفيضات كبيرة لصالح طالبات فرع البنات على مدار أسبوع مثمنًا جهود فريق طلاب من أجل مصر في عملية تنظيم المعرض.

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كما أشاد بالكتب المعروضة والتي تضمنت عناوين كبيرة لأمهات الكتب في جميع المجالات العلمية،
وأكد فضيلته حرص الجامعة على عقد هذه المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة؛ بهدف تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي والثقافي.

رؤية جامعة الأزهر 

وأضاف أن رؤية الجامعة تتضمن التوسع في تنظيم تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرًا إلى أنه قام بافتتاح المعرض الأول للكتاب الأسبوع قبل الماضي بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، واليوم نفتتح المعرض الثاني والذي يستمر حتي يوم الأربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر الجاري 2023م.

وعقب افتتاح معرض الكتاب وجه رئيس الجامعة الشكر لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة على استضافتها للمعرض، كما وجه الشكر إلى الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الأزهر برئاسة الأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات، والأستاذ أحمد فتحي، مدير عام المكتبة المركزية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة رجب، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فريدة محمد علي، رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية وفرع البنات بمدينه نصر.

 

 

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الهيئة المصرية العامة للكتاب جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر طلاب من أجل مصر كلية الدراسات الاسلامية والعربية

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