تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق الكتالوني أمام نادي شاختار الأوكراني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - اراوخو - كريستيسن - ألونسو

خط الوسط: غوندوغان - روميو- جافي

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي - رافينها - توريس

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ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي شاختار الأوكراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب "فولكسبارك" ضمن الجولة الرابعة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة حاليا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، ويسعى إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 فيما يمتلك شاختار ثلاث نقاط فقط في المركز الثالث.

موعد مباراة برشلونة وشاختار



من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وشاختار في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءا بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة شاختار وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباراة برشلونة وشاختار عبر قناة beIN Sports HD 2.

وكان برشلونة حقق الفوز علي شاختار في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال، بهدفين لهدف.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة شاختار الأوكراني، المقررة اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو للإصابة، بالإضافة إلى باو كوبارسي وهيكتور فورت ومارك جويو، المتواجدين مع المنتخب الإسباني للشباب في كأس العالم.

قائمة برشلونة للقاء شاختار



وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - إينيجو مارتينيز - كريستينسن - ماركوس ألونسو - كوندي.

الوسط: جافي - بيدري - جوندوجان - فيرمين - أوريول روميو - مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - لامين يامال - رافينيا.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1