الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رياضة

شيكابالا للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز: الفريق لن يقف على أحد

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية.

وحرص «شيكابالا» على تحفيز اللاعبين على ضرورة الفوز اليوم والتأهل لنهائي كأس مصر من أجل مصالحة الجماهير على سوء النتائج خلال الفترة الماضية ومن أجل توصيل رسالة للاعبين بأن الفريق لا يقف على أي لاعب وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي

خط الوسط: روقا ودونجا وأوباما وسيد نيمار وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي

وتعد مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز، هي الأولى لـ معتمد جمال مع القلعة البيضاء بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

ويدخل فريقي الزمالك وبيراميدز مباراة اليوم ويرفعان شعار لا بديل عن الفوز من أجل الصعود لنهائي كأس مصر أملا في حصد لقب البطولة. 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

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وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز:

معتمد جمال 

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع. 

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995. 

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007، وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

وقاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. 

وعمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه. 

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