الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدين في خان يونس بينهم خالد بن الوليد (فيديو)

قصف مسجد في خان يونس،
قصف مسجد في خان يونس، فيتو

دمرت غارات إسرائيلية مسجدين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بينهم مسجد خالد بن الوليد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

كما أفادت التقارير، بسقوط عدد من الشهداء إثر قصف المسجدين في مدينة خان يونس.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدين في خان يونس

تظهر اللقطات آثار الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، حيث تم تدمير مسجد بالكامل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات انتقامية ضد حماس بعد أن شنت حماس سلسلة من الهجمات في أكبر تصعيد في المنطقة منذ عقود.

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ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.


وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل: إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.

 

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