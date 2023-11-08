إخماد حريق داخل مول تجارى كبير ببنها
تمكنت قوات الإطفاء بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محل داخل مول تجارى كبير بمدينة بنها دون أى خسائر بشرية وتم غلق المول نهائيا بسبب الأدخنة المتصاعدة فى سماء مدينة بنها ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي.
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من ادارة الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق فى محل ملابس بمول تجارى كبير فى مدينة بنها دون خسائر بشرية.
وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنعت امتدادها للمحلات المجاورة وتبين ان المحل يقع فى مول تجارى كبير بمدينة بنها ولم يسفر الحريق عن اى إصابات أو خسائر بشرية ورجحت أجهزة الأمن أن سبب النيران ماس كهربائى.
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