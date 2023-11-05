الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الطالبية

اخماد حريق شقة، فيتو
اخماد حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في الطالبية، نتج عنه وفاة ربة منزل و٣ أطفال وأصيب الأب، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

رجحت التحريات الأولية فى واقعة مصرع أسرة  في حريق  شقة بمنطقة الطالبية أن السبب ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية وراء اشتعال النيران وامتدتها لباقى الشقة. 

وذكر شهود عيان، أن الزوجة عادت إلى الشقة مساء بعد زيارة لأهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحا اشتعلت النيران بالشقة مما تسبب فى وفاة الأم "عليا. ع " وأطفالها الثلاثة "لوجي وعمر وفؤاد" وأسفر الحريق عن إصابة الأب الذي حاول إنقاذ أسرته لكنه فشل. 

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وكانت لقيت سيدة وأطفالها الثلاثة مصرعهم وأصيب الأب؛ إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية. 


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا، يفيد بوقوع حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل و٣ أطفال وأصيب الأب  ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها واخطار النيابة العامة بالواقعة. 

 

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