أسباب تحدى أمريكا الرأي العام الدولي ومواصلة الدعم المفرط لإسرائيل

تتجاهل أمريكا الرأي العالم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والعزل، وتواصل دعم إسرائيل بشكل مفرط، وتمدها بالسلام والعتاد والحماية الدبلوماسية والقانونية في المؤسسات الدولية، كما تعطي لها الفرصة لكي تنتهي تماما من تدمير غزة، فما السبب والمكاسب التي تعود عليها من جراء ذلك.

تحالف من نوع خاص بين إسرائيل وأمريكا

يقول على الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل هي حليف أمريكا الأكبر في المنطقة، وتعتبر جزء لا يتجزأ من السياسة الداخلية الأميركية، ويدعمها لوبي قوي متغلغل وفعال وله تأثير ضخم على صانع القرار في واشنطن.

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وأوضح أن أن العلاقة مع إسرائيل متأصلة في قيم أساسية وبينهما أسس عقائدية مشتركة، لهذا تشغل قضايا إسرائيل حيز كبير في النظام السياسي الأميركي، وخصوصًا في مجال الانتخابات على مختلف الصعد، المحلية وفي الولايات، وعلى المستوى الفيدرالي والالتزام باستمرار دعمها من أوليات جميع مستويات النظام الأمريكي ومختلف القوى السياسية والحزبية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هناك علاقة لصيقة تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بإسرائيل ولديه التزام شخص عن إيمان وقناعة ليس فقط بوجودها، وإنما أيضًا بالغاية منها.

واختتم الجرباوي مؤكدا أن ما حدث لإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي هز أركان الإدارة الأمريكية، وجعلها تسرع بالتحرك لمساندتها، لافتا إلى أن هذا هو التفسير المباشر والواضح للدعم المفرط الذي تتلقاه تل أبيب من واشنطن حاليًا.

تفاصيل رسالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، حذرت إيران من تداعيات التعرض للقوات الأمريكية، في سوريا والعراق، وأكدت أنها أرسلت رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران، حول استعداد أمريكا لحماية أفرادها ومصالحها بقوة، بحسب قولها.



وأشار البيان إلى أنه "في 26 أكتوبر، نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضد منشأتين شرقي سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، وكانت هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس ردا على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد أمريكيين، في العراق وسوريا".

من ناحيتها، وجهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها "ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران، في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".



واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالته، أن "جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن "إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق".



وقال إيرواني إن "محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق".