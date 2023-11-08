الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يوافق على زيادة مخصصات جنود الاحتياط

الكنيست الاسرائيلى،
الكنيست الاسرائيلى، فيتو

وافق برلمان كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون لزيادة المخصصات المالية اليومية لجنود الاحتياط، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

زيادة المخصصات اليومية

ووافق الكنيست في قراءته الأولى على تمرير مشروع قانون من شأنه رفع الراتب اليومي المدفوع لقوات الاحتياط بجيش الاحتلال.
ووفق المشروع القانوني تمت زيادة المخصصات اليومية من 215 إلى 300 شيكل وذلك في قراءة أولى.

حرب الإبادة 

ودخلت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة يومها الـ 33.

عقوبة مدتها عامين

وصادق الكنيست على عقوبة مدتها عامين وبمحاكمة من يتناولون المطبوعات "التي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال حماس".

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غزة إسرائيل حماس الكنيسة

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