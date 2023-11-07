التحقيق في اعتداء سائقي حافلات على تلاميذ وعاملين بمعهد أزهري ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية بالتحقيق في واقعة اعتداء سائقي حافلات مدرسية على طلاب وتلاميذ وعاملين بمعهد أزهري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من سائقى الباصات على أحد المعلمين بأحد المعاهد الأزهرية بمدينة بنى سويف.

واستنكر أولياء أمور اعتداء سائقى الباصات على المعلم، ووصفوه بالهمجي وغير اللائق، معتبرين أن ضياع هيبة المعلم بالمدارس هو السبب الأساسي للتجاوزات ضد المعلمين.

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من جهته، أكد الدكتور أحمد مكي، رئيس المنطقة، فتح تحقيق في الواقعة، موضحا أنها عبارة عن مشادة كلامية تم احتوائها، ومنع حدوث أي مشكلة قد تعكر صفو العملية التعليمية.

وأوضح أن مشاجرة وقعت بين المعلم وأحد السائقين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة، بحسب ما ستسفر عنه التحقيقات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة ومنظمة لمنع تكرارها.