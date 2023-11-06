الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم بني سويف يحيل إدارة مدرسة والموجهين والمتابعين للتحقيق

محمد عبد التواب وكيل
محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، فيتو

زار محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مدرستي علي حمودة الابتدائية والإعدادية بإدارة ناصر التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال اليوم الدراسي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وأثناء الزيارة، قام وكيل الوزارة بمراجعة حالة الحجرات التعليمية والمعامل وأجواء الطلاب داخل المدرسة، وقام بمحاورة الطلاب حول الأنشطة التربوية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها، متابعًا انتظام العملية التعليمية من خلال مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وسجلات الأمن، وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

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ونتيجة للتقصير والتراخي في أداء العمل في المدرسة، قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة والموجهين والمتابعين للتحقيق بالشؤون القانونية، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والتركيز على غرس قيم المواطنة وتنمية الولاء لدى الطلاب.

 

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس وتطهير دورات المياه، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف عبء الأولياء في مساعدة أبنائه.

 

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