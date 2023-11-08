محافظ بني سويف: توفير سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة بالهايبرات

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن توفير العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية من السكر والأرز والزيوت، بأسعار مُخفضة بعدد من المحلات والسلاسل التجارية "الهايبرات" ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة بمدينة بني سويف تفقد خلالها عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية " والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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واطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ بالمرور والمتابعة المستمرة لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع تكليف مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من: هاني الجويلي رئيس المدينة، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.