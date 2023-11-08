الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة، في الأيام الأولى للاشتباكات مع كتائب القسام.

الهجوم البري على غزة

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها بأن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".



واندلعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور في شمال قطاع غزة.

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وفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجري، نستخلص العبر من مقتل 11 جنديًا في استهداف ناقلة الجند المدرعة خلال إحدى العمليات البرية في غزة.

عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على غزة

وأضاف دانيال هاجري، خلال مؤتمر صحفي: قمنا بإبلاغ عائلات 240 مخطوفا، و331 من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تحقيق مقتل 11 جنديا إسرائيليا

ولفت إلى أن التحقيق متواصل في استهداف المدرعة التي قتل فيها 11 جنديا، متابعا: هو حادث صعب ولا يشبه شيئا مما حدث بالماضي.

صور قتلى جيش الاحتلال

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنودا من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبتهم المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.

وأظهرت الصورة التي كتب عليها: "الصورة الأخيرة" الجنود بلباسهم وعتادهم العسكري.

وكشفت القناة 13 العبرية في وقت سابق، عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

صورة جنود لواء جفعاتي، فيتو

مقتل 16 جنديا داخل قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى ٣٣.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع كتائب القسام، عن استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".