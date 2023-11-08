حكاية عملاق طب العظام في مصر.. أحمد عبد العزيز يسطر ملحمة في العريش.. أغلق عيادته وتفرغ لعلاج جرحى غزة.. وشهادته تكشف بشاعة قتل الاحتلال للأبرياء

أطباء مصريين في العريش، فور الإعلان عن استقبال جرحى غزة في مستشفى العريش، لم يتردد الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، عن نداء الواجب، حزم أمتعته وتوجه مباشرة إلى مستشفى العريش، ليبدأ في إجراء الجراحات الدقيقة التي يتطلبها المصابون.

الأطباء المصريين في العريش

أحد الأطباء المصريين في العريش هو الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي ترك عيادته وعمله في القاهرة، وهو الطبيب المشهور، ومن أعظم أطباء مصر في جراحة العظام، حتى أن من يريد الحجز عنده فعليه أن يدخل اسمه في قائمة انتظار قد تصل إلى 3 أشهر، لكنه قرر أن يترك كل ذلك وتوجه إلى مستشفى العريش، ليؤكد أن واجبه الوطني يحتم عليه أن يعالج مصابي غزة الأبرياء.

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أحمد عبد العزيز في غرفة العمليات، فيتو

ويعد الدكتور أحمد عبد العزيز من أهم أطباء جراحة العظام في مصر، وهو أحد الاستشاريين الرائدين في مجال جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، الذي قرر أن يصبح جنديا يقاتل من أجل علاج المصابين والجرحي الأبرياء على أرض غزة.

أحمد عبد العزيز يسطر ملحمة طبية في العريش

قام الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهرة، وطاقمه الطبي ومساعدوه بإجراء 21 عملية لأطفال غزة المصابين، من عمليات الكسور المعقدة والدقيقة داخل مستشفى العريش العام، ليكشف للعالم عن إصابات في غاية البشاعة، تعرض لها المصابون في غزة، مسطرًا هو وفريقه الطبي مع الأطباء المصريين ملحمة وطنية مصرية في مستشفى العريش.

وأجرى الدكتور أحمد عبد العزيز وفريقه الطبي ما يزيد عن 21 عملية جراحية، فضلا عن عدد من العمليات التي أجريت على يد باقي الأطباء، وجميع الأطباء والجراحين الموجودين من طب قصر العيني داخل مستشفى العريش العام.

الطبيب المصري يكشف بشاعة الحرب على غزة

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز للعالم عن طبيعة الإصابات التي يعاني منها المصابين في غزة، والذين استقبلتهم مستشفى العريش العام، مؤكدًا أن الإصابات خطيرة جدًا ومعظمها كسور، معظمها إصابات في العمود الفقري، وتعرض بعض المصابين إلى تفتيت في العظام، ما يؤكد تعرضهم لهجوم بشع.

الدكتور أحمد عبد العزيز عملاق جراحة العظام، فيتو

كما كشف الدكتور أحمد عبد العزيز عن معاناة المصابين من أهل غزة، والتي شاهدها في مستشفى العريش، مؤكدًا أنهم يعانون من كسور معقدة ودقيقة في عمليات الحوض، وتشخيص جميع المصابين يكشف يثبت تعرضهم للحرق وفقد الجلد وتعري العظام وفقدان بعض الأعضاء وهو ما صعب معه إجراء العمليات الجراحية، وهذه الشهادة من الطبيب المصري المشهور تؤكد بشاعة الحرب وعملية الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة من قبل الاحتلال.

عزوفه وطنية لعلاج مصابي وجرحى غزة

وقام الدكتور أحمد عبد العزيز وفريقه الطبي بالإضافة للفريق الطبي المصري المشارك في معزوفه الوطنية لعلاج مصابي وجرحى غزة، كانت مقدرة منذ اليوم الأول من المصريين أو حتى أهل غزة، فقامت مستشفى العريش العام بتوجيه رسالة إلى الدكتور أحمد عبد العزيز وفريقه الطبي جاء فيها: "تحية تبجيل وامتنان لهذا العملاق الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهره، وطاقمه الطبي ومساعديه الذين تواجدوا منذ الساعات الأولي لفتح المعبر وخلال ٤٨ ساعة من العمل المتواصل دون هدنه، أجروا ١٧ عملية من عمليات الكسور المعقدة جدا والدقيقة داخل مستشفي العريش العام. العمل في غاية الروعة. الإصابات في غاية البشاعة. الوضع في غاية الصعوبة."

عملاق طب جراحة العظام يعالج مصابي غزة

وأثار العمل الوطني الذي يقوم به الدكتور أحمد عبد العزيز، عملاق طب جراحة العظام، وفريقه الطبي، أثار تقدير وفخر المصريين وأهل غزة، الذين أبدوا إعجابهم واندهاشهم لسرعة تلبية الطبيب المصري لنداء الواجب، وعدم ترددهم في المشاركة في علاج جرحى أهل غزة، الذين واجهوا بصدورهم حرب غاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تدمر منازلهم وحياتهم.

الدكتور أحمد عبد العزيز، فيتو

وأبدت هبة رجب تقديرها للدكتور أحمد عبد العزيز وفريقه الطبي فقالت: "كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، أجرى للمصابين والجرحى الفلسطينيين بمساعدة الفريق الطبى، 21 جراحة عظام دقيقة للمصابين والجرحى وبعض العمليات استغرق ساعات طويلة لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين"ولاد مصر بروفيسور عظيم"

ملائكه الرحمه المصريين ينقذوا أرواح مصابي غزة

وعلق باسم بخيت فقال: "زي ما أطلقوا عليهم ملك الموت يحصد الأرواح! قابلوهم ملائكه الرحمه المصريين وانقذوا ما يمكن انقاذه تحيه لكل الطواقم الطبيه المصريه كل فرد بأسمه شرفتونا"

أما صبري أنور فقال: "دكتور أحمد عبد العزيز أكبر جراح عظام فى مصر والعالم العربي يلغى كل مواعيده ويتفرغ لعلاج مصابى غزه شكرًا يا إنسان."

دكتور أحمد عبد العزيز في غرفة عمليات مستشفى العريش، فيتو

ورد صابر فقال: "الدكتور أحمد عبد العزيز أشهر دكتور فى مصر فى العظام وعلشان تحجز عنده على الأقل ٣ شهور لتتمكن من الكشف عنده، ترك ذلك لأجل غزة"

أحمد عبد العزيز أجرى 17 عملية لأهل غزة في يومين

أما دكتور حاتم رضوان فقال: "أستاذ دكتور أحمد عبد العزيز أحد أعلام جراحة العظام والمناظير ورئيس الفريق المتطوع المعالج لمصابي غزة من داخل مكتب غرفة العمليات مستشفى العريش العام"

عملاق طب العظام في مصر الدكتور أحمد عبد العزيز، فيتو

وعلقت الإعلامية إيمان الطحان قائلة: " تحية لأستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهرة، دكتور أحمد عبد العزيز، الذي أجرى 17 عملية خلال أول 48 ساعة من العلاج للاخوة المصابين من غزة، أجرى عمليات معقدة وصعبة من الكسور المختلفة، جميع المصابين الذين أجريت لهم العمليات تم تشخصيهم في البداية وهو ما اثبت تعرضهم للحرق وفقد الجلد وتعري العظام وفقدان بعض الأعضاء وبمعاونة فريق طبي من كلية طب قصر العيني الذي رافقه في إجراء العملية تكون من 8 أطباء من مختلف تخصصات الجراحة والجراحات التكميلية وهذا ليست عمليات تجميل، قائلًا: الإصابات مرعبة وفظيعة ولم أرى تلك البشاعة في حياتي من إصابات وحروق بجد فيه جنود بتتعب ومنعرفش عنهم حاجة..."

شهادة الدكتور أحمد عبد العزيز على بشاعة الاحتلال

ووصف أحمد جمال الدكتور احمد عبد العزيز قائلًا: "الدكتور أحمد عبد العزيز من عظماء مصر ومن العمالقه والعلماء الذى قل تواجدهم في هذا الزمن انسان وخلوق لأبعد الحدود ويعجز القلم عن وصفه فهو عالم من افاضل علماء العالم بمعنى الكلمه بارك الله فيه وفي طاقمه الطبي وفي اسرته الكريمه"

وقالت عنه بنت غزة هديل محمد الفرا قائلًا: "شكرا #مصر وكل كوادرها وطواقمها الطبية، الإنسانية مش محتاجة تدريس ده بالفطرة والشعب المصري أطيب شعب ممكن تقابله على وجه الأرض.. بحبك يا مصر"

وقدم الدكتور أحمد عبد العزيز شهادة مهمة للتاريخ ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل في غزة، بعد إجرائه 21 عملية جراحية لمصابي غزة في مستشفى العريش، حيث كشف عن نوعية الإصابات التي تعرضوا لها، ونوعية الأسلحة التي تسببت في تلك الإصابات.

نقل جرحي غزة لمستشفى العريش، فيتو



وقال الدكتور أحمد عبد العزيز عن الإصابات أهل غزة، التي شاهدها في العمليات، أنها إصابات مرعبة وفظيعة، وأنه لم يرى تلك البشاعة في حياته من إصابات وحروق حتى أن بعض المرضى كانت هناك صعوبة في تحريك عضو أو رفع يده أو رجله بسبب أنه لا يوجد عضو كامل بل أشلاء وهذا ما يثبت بشاعة الاعتداء وعدم الإنسانية التي تعرض لها الشعب في غزة".