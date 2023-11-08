نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر: تزايد في أعداد المنشآت الطبية الملغاة

حذرت النقابة العامة لأطباء مصر من زيادة المنشآت الملغاة والتي بلغ عددها 19088 منشأة طبية.

وقالت النقابة: تم إلغاء 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة وحتى نهاية عام 2015، وفي ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء 8238 منشأة طبية.

نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة والعيادات التخصصية

وبلغت نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% والعيادات التخصصية 15% والمركز التخصصي 6.8% والمستشفيات 2.9% ودار النقاهة 0.2% ومعامل التحاليل 0.1%.

و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث الإلغاء بنسبة 31 % وبعدها محافظات الجيزة والدقهلية والغربية.

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وصرح الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة أن النقابة تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها والتي تزايد أعدادها مؤخرًا، والسبب الأساسى يرجع إلى معوقات التراخيص، وشكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.

رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة

وقال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء، إن كثرة وتعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات وموافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة وهذا يؤدى إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.

وأكد الدكتور أحمد على مقرر لجنة المنشآت أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء وهي المقدم الأساسى للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية.



وطالبت نقابة أطباء مصر بوزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص غير حكومية وكذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.