الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: سقوط حماس سيدفع الكيان الصهيوني لتنفيذ أطماعه في تحقيق إسرائيل الكبرى

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

حركة حماس ، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع القضاء على حركة حماس، مضيفا أن غزة بها 13 فصيل مقاوم وهؤلاء يمثلون الشعب الفلسطيني مما يستلزم التخلص من الشعب الفلسطيني ككل. 

ولفت إلى أن إسرائيل لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض سوى في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء وقصف منازل ومستشفيات ومدارس المدنيين.

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وأكد رفعت سيد أحمد أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه ولن يقبل التهجير وملتف حول مقاومته رغم الحصار. 

وواصل حديثه قائلا إن مستقبل المنطقة فى حال القضاء على حركة حماس سيكون كئيبا لأن إسرائيل حينها ستعمل على التخلص من الشعب الفلسطينى وتزداد أطماعها بالمنطقة لتحقيق إسرائيل الكبرى.  

وتابع ان ما ترتكبه إسرائيل من مجازر فى قطاع غزة وقتل الأطفال ليس انتصارا وإنما هو قتال الجبناء لان اسرائيل تخشى الاجتياح البرى الكامل لقطاع غزة لأنها تدرك حجم الخسائر التي ستتعرض لها خاصة وان الجندى الاسرائيلى جبان ولا يقوى على قتال الشوارع والمدن. 

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