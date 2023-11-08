الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بالأرقام، إجمالي مبيعات الدراجات النارية في مصر

الدراجات النارية,
الدراجات النارية, فيتو

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجموعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر الماضي 2023. 
 

إجمالي مبيعات الدراجات النارية في أكتوبر
 


ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، وبلغ إجمالي مبيعات الدراجات النارية في أكتوبر الماضي وفق التقرير 14668 دراجة من بينها:
 

1099 دراجة موديل 2020.
2379 دراجة موديل 2021.
5339 دراجة موديل 2022.
5002 دراجة موديل 2023.
849 دراجة موديل 2024

إجمالي مبيعات النقل في أكتوبر
 

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وأعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أعداد مبيعات سيارات النقل خلال شهر أكتوبر الماضي عدد 1531 سيارة من بينها:
 

18 سيارة نقل موديل 2020.
73 سيارة نقل موديل 2021.
276 موديل 2022.
401 سيارة نقل موديل 2023.
763 سيارة موديل 2024.

ترتيب مبيعات النقل بالشركات في أكتوبر
وجاء ترتيب مبيعات شركات النقل في أكتوبر الماضي كالتالي: 
1- شيفروليه 990 سيارة.
2- تويوتا 86 سيارة.
3- نيسان 77 سيارة.
4- سوزوكى 75  سيارة.
5- مرسيدس 66 سيارة.
 

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