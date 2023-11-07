بينها مستشفى ميداني، مطار العريش يستقبل 6 طائرات إغاثية لـ غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 6 طائرات تحمل عددا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.



وأكد مصدر بالهلال الأحمر المصري في مطار العريش أن الطائرات التي وصلت من الكويت محملة (٣٢ طن مواد غذائية) ووصول 3 طائرات من الإمارات إلي مطار العريش بشمال سيناء محملة (66 طن مستلزمات طبية) وطائرة من باكستان محملة (٨٤ طن مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية) ووصول طائرة مساعدات من الإتحاد الأوروبي إلي مطار العريش بشمال سيناء محملة (٤٥ طن مستلزمات طبية وأدوية)



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وشدد مصدر فى الهلال الاحمر المصرى فى مطار العريش، انه جاري افراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.



كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ذكر أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسئولتان عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.





ولفت المحافظ إلي تخزين المساعدات التي تصل إلي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلي معبر رفح البري، لافتا إلي تخزين الأدوية التي تحتاج الي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الأدوية، وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

قال المحافظ إنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.



وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الأحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.