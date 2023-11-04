وزير الصحة من مستشفى العريش: نحن غير مقيدين باستقبال أعداد من مصابي غزة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان إننا غير مقيدين باستقبال أي عدد من المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وزير الصحة من مستشفى العريش.. نحن غير مقيدين باستقبال أعداد من مصابي غزة
وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي المنعقد الآن في مستشفى العريش أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين، بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وبور سعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات أطفال تحت عمر الـ16 عاما، نستقبل يوميًا من 40 لـ 50 حالة، والمتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، ونستطيع استقبال أضعاف هذا العدد بشكل يومي.
وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مصابي غزة المتواجدين داخل مستشفى العريش العام وتفقد حالتهم الصحية والخدمة المقدمة لهم.
وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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