الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، طرح أبوفروة بسعر 50 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، بلغ  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بارحي من 55 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق، سعر كاكا من 10 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الثلاثاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل  سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 13 إلى 23 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا،  سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء7-11-2023 بشوادر قنا

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الدقهلية

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا،  موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

 

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