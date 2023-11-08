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اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الأربعاء 8-11-2023

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

 مؤشر الدولار الأمريكى، تأثر سعر المؤشر العالمي للدولار الأمريكى بشكل سلبي نتيجة ارتداد المؤشر العالمى بوصوله نحو المستوى 105، ومن ثم ليرتد مباشرة نحو 105.90، حيث إن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند المستوى 105.10، لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليعزز ذلك فرص الوصول قريبا نحو 106.30 ومن ثم لننتظر تجديد الضغط على العائق المستقر عند 106.95، بالإضافة إلى أن نطاق التداولات المتوقع  ما بين 105.65 و106.30.

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التحليل الفنى لمؤشر الدولار، فيتو 

 

أين يتجه المؤشر العالمى للدولار ؟ 

 واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 105 نقاط، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.30 نقطة.

 

 المؤشر العالمي للدولار، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي 

 الإشارات الفنية تشير إلى أن  المؤشر مستقر على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني اللحظي لمؤشر الدولار العالمي الانعكاس من قمة القناة الصعودية والتي قادت المؤشر نحو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قد لا تمتد خسائر الدولار لأكثر من 0.4% إلى 0.5% فقط، في حين أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقود المعنويات نحو ارتفاع الدولار الأمريكي مجددا، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 105.60 نقطة.

ويمكن القول أن المسار الصاعد الحالي قائم على استمرار تشكيل مستوى جديد للدعم، حيث يدعو ذلك لانتظار تجميع سعرى جديد وتسجيل مكاسب إضافية بالتوازي مع مستوى 106.30 وصولا إلى المستوى 107 نقاط، مع تفاعل المستثمرين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لكن الأسواق تركز على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع الفائدة الأربعاء 1 /11 /2023.

توقعات اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا. 

 

العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، فيتو 

 

نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.

يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات: 

  1.  اليورو: 1.08 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0068 دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.13 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.73 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.092 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار أمريكي.

 

الدولار، فيتو 

 العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية تسعى لتقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

و ظهرت العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبدء في الاعتماد على العملات المحلية لدول هذه المجموعات والتكتلات، مثل روسيا التي بدأت تتعامل بعملتها المحلية"الروبل" وغيرها من الدول التي تتطلع إلى تطبيق هذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية، وظهور منافس آخر للدولار.  

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