الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وعلاج تساقطه

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

تساقط الشعر من أكثر الإصابات التى تؤثر على جماله وكثافته وللأسف تعانى منه العديد من الفتيات، لذا يبحث دائما عن أفضل طرق العلاج.

وتساقط الشعر عادة مرتبط بالحالة النفسية وسوء التغذية، لذا يجب تجنبهم مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وترطبه.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وعلاج تساقطه 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وعلاج تساقطه.

المكونات:-

ثمرة افوكادو

ملعقة عسل نحل

ملعقة كبيرة جل صبار طبيعي

10 قطرات زيت لافندر

الطريقة:-

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  • نضع المكونات معا فى الخلاط الكهربائي ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معا.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • ثم نلف الشعر ونتركه لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها جيدا بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب الشعر وعلاج تساقطه، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

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أهم أطعمة يحتاجها شعرك لصحته ونموه السليم

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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تساقط الشعر علاج تساقط الشعر وصفة طبيعية لترطيب الشعر وعلاج تساقطه تغذية الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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