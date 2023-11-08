الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ساخرون، غراب البين يكتب: تزويغ الموظفين ومرتبات بالملايين

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

في ساعة الضهرية قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع شجرة.. جلست وانكمشت بين أجنحتى.. وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول لزميله: هو أنت اتأخرت كده ليه؟! فرد عليه زميله قائلا: معلش أصل كان فيه تفتيش وبعدها مضيت انصراف وجيت ألحقك علشان أغلبك عشرتين طاولة.. 

 

الشاب رد عليه قائلا: يا راجل دا أنا مضيت انصراف من الساعة 10 الصبح وقاعد مستنيك علشان أغلبك. وهنا لم أتحمل الانتظار لسماع أى حوارات، فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق”.. 

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فراح الشابان الموظفان ومعهم باقى زبائن المقهى يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على أنفسكم وعلى الشعب كله؟!

 

يعنى إيه موظف بيمضى انصراف من شغله الساعة 10 الصبح وييجى آخر الشهر عايز مرتب وحوافز وبدلات إضافية؟! يعنى حضرتك بتلحق تشتغل امتى؟! وبتنتج لنا إيه علشان الحكومة تديلك مرتب من الأساس؟! 

 

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ساخرون، غراب البين يكتب: حكايات‭ ‬ساخرة‭ ‬عن‭ ‬اللانش‭ ‬بوكس‭ ‬والسبلايز

 

ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم كل همهم يتعينوا فى المصانع والوظائف الحكومية فقط علشان يأنتخوا ويقبضوا مرتبات وكله بالقانون.. يعنى بتزوغ من شغلك وكمان عايز حوافز وعلاوات في الظروف اللى بتمر بيها البلد دى؟! دا أنا كغراب أتكسف أعمل كدا!

ساخرون غراب البين الموظفين الوظائف الحكومية الحكومة زيادة مرتبات الموظفين

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