الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم "ماراثون" سباق دراجات

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان "ماراثون" سباق دراجات يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان 

ويأتي انطلاق "ماراثون" سباق الدراجات في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

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ممارسة الرياضة بجامعة حلوان 

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم.

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أشرف على تنظيم فعاليات السباق الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد للأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

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العام الدراسي الجديد جامعة حلوان سباق دراجات مجلس جامعة حلوان

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