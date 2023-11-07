مجلس جامعة حلوان يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

مجلس جامعة حلوان

كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية. وطلب رئيس الجامعة بعمل بيان رسمي بتأييد مجلس الجامعة وتفويض رسمي باسم المجلس لفخامة الرئيس.

أعداد الوافدين في جامعة حلوان

وفي الجلسة الاستهلالية للمجلس شكر رئيس الجامعة جميع العمداء على تحملهم لمعاناة إدخال البيانات، لمواكبة التحول الرقمي كما توجه بالشكر لكلية التربية الفنية على التطوير والنهضة التي شهدتها الكلية بما أدت إلى زيادة عدد الوافدين بالكلية حيث تضم هذا العام ٤٠٠ وافد كويتى.

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وتحدث الدكتور السيد قنديل عن خطة تطوير المدينة الجامعية بالمطرية ومبني الألف مسكن، وجارى استكمال عمليات تطوير المدينة بالمطرية لتقديم خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، كما حث على ضرورة انتهاء تطوير الكليات لمواكبة جودة التعليم.



كما أعلن رئيس جامعة حلوان، عن تغيير مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، واكد على ان الجامعة من اول الجامعات التى اشتغلت مع القطاع الرياضي لتغيير المسمى الى علوم الرياضة مواكبة مع التطورات العالمية.



كما أوضح أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لإنشاء ( سوفت وير) مطور باحدث الامكانيات يتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك، كما تحدث عن سعى الجامعة للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم، موجها الشكر لكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم بإنشاء ١٥ برنامج تكنولوجي غير نمطى وهذا يؤكد على هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية وهذا ايضا يساعد على تعظيم مواردنا.

وفي الختام الجلسة الاستهلالية، قدم الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحاسب العلمى تقريرا مفصلا عن التحول الرقمي، كما قدم الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقريرًا عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني.

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