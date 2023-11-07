جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي 2023/2024
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.
جامعة حلوان الأهلية
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي:
برامج جامعة حلوان الأهلية
- طب الأسنان: 78%
- العلاج الطبيعي: 76%
- الهندسة: 68%
- الفنون: 53%
- التجارة: 53%
- برنامج المختبرات الطبية: 53%
- الحاسبات: 60
وأكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدراسة تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
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