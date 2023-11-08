الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحرير 2216 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

تحرير 2216 مخالفة
تحرير 2216 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

 

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2216 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا. 

كما رفعت أجهزة الأمن،  47من السيارات ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 822 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.  

 

 

 يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 

Advertisements

 

 

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

 إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تركيب الملصق الالكتروني بوابة مرور مصر بوزارة الداخلية قرار وزارة الداخلية قانون المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، شارعا رمسيس والهرم وكوبري 6 أكتوبر الأكثر زحاما

فيش وتشبيه أون لاين، شروط وخطوات إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

ضبط 376 تاجر مخدرات و8 تشكيلات عصابية خلال حملات بالمحافظات

القبض على دجال فك الأعمال وجلب الحبيب بتهمة النصب

القبض على سيدة في الإسكندرية تبث مقاطع مخلة بالآداب

حملات تفتيشية تحرر 13 ألف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات

القبض على عاطل غسـل 20 مليون جنيه من تصنيع وترويج عقار الكبتاجون

أخبار الحوادث اليوم، شاب يقتل عشيق زوجته بالمنصورة.. حل لغز العثور على جثة سائق في مصرف.. وضبط مصنع لإنتاج المخدرات بالقاهرة

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

رسالة نادي بيراميدز لـ العامري فاروق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

أمريكا توجه رسالة ردع مدوية إلى إيران

عطل يضرب شاهد والمنصة تكشف السبب في بيان رسمي

بريطانيا تعلن تجهيز قوات نخبة للتدخل في غزة

أزمات أحمد فتوح في الزمالك.. خناقة مع أمير مرتضى بسبب الأهلي.. ترك معسكر الفريق ليلة مباراة الاتحاد.. واتهامه بتعاطي "الحشيش"

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية