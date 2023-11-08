الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

مصرع واصابة 4 اشخاص
مصرع واصابة 4 اشخاص فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء بالاسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بينهم لخلافات سابقة فى الإسماعيلية.

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تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز  ووجود متوفـى ومُصابين. 
 

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم" توفـى أحدهما متأثرًا بإصابته)، طرف ثانى (عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمين بدائرة المركز.. بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة".. مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.

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و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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