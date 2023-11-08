الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي: لن نوافق على هدنة إنسانية بدون عودة المختطفين وهزيمة حماس

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة.

عودة المختطفين 

وقال جلانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.

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 وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة

ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".
وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى". 
وتجاوزت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 10 آلاف شهيد، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبرالماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر الجاري.

حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين

وبدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.

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حماس غزة طوفان الأقصى الكنيسة الاحتلال

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