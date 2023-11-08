تحذير عاجل لحاجزي أراضى الإسكان

ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة سوهاج الجديدة المواطنين المخصص لهم قطع أراضي سكنية بالمدينة والذين انتهت المدد الأصلية والمضافة لإثبات الجدية (تنفيذ دور أرضي كحد أدنى) وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة وتشطيبها داخليًّا وخارجيًّا لإثبات الجدية لتلك القطع وتنفيذًا للمبنى.

وأوضح أن ذلك دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض وعلى أن لا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والافنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار وطبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وطبقا للقواعد.

وأكد أن الجهاز بصدد إلغاء التخصيص للقطع التي لم تقم بإثبات الجدية وذلك خلال شهر من تاريخه المناطق الآتية:

(اجتماعي ١، اجتماعي ٢، اجتماعي ٣، ١٢٧ فدانًا، ٥٥ فدانًا، الحي الثالث)

وقد قام الجهاز بتحرير إنذارات مسجلة بعلم الوصول على عناوين المخصص لهم تلك القطع، علمًا بأن الجهاز يواصل تباعا اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كافة قطع الأراضي بالمدينة طبقًا لقرارات السلطة المختصة والمهل الممنوحة.. وسيتم مراجعة نسب الإنجاز والمباني واتخاذ نفس الإجراءات المذكورة أعلاه للمناطق الممنوحة مهل لها تنتهي منتصف شهر مارس ٢٠٢٤م وهي (الاقتصادي، فوق متوسط، عمارات الحي الثاني، العائلي الأول والثاني).

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، موقف مشروعات الكهرباء، والمرافق والخدمات بوجه عام بالمدينة، حيث أكد الوزير ضرورة سرعة الانتهاء من هذه المشروعات المهمة التى تساعد فى تنمية المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور أنه عقد اجتماعًا مع مسؤولي إدارة الكهرباء بالجهاز، لمتابعة المشروعات التى تم إسنادها والجاري إسنادها ونسب الإنجاز بالمشروعات لوضع خطة العمل للمرحلة القادمة وموقف الشركات العاملة بتلك المشروعات، وذلك بحضور المهندس علاء لطفي، نائب رئيس الجهاز،ومسئولي الجهاز.

Advertisements

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة كهرباء حدائق العاصمة، بجهد 220/22/22 ك.ف بقدرة 3*175 ميجا.ف.أ وتنفذها شركة سيمنز الألمانية وستصل تكلفتها إلى حوالى مليار جنيه.

وأوضح مسؤولو إدارة الكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال بمبنى GIS ومبنى الكنترول وغيرهما، وتم توريد جميع كابلات وخلايا الجهد المتوسط، وجارٍ استكمال الأعمال، كما تم تأكيد الشركة العاملة بتكثيف الأعمال وتوفير كافة الخامات اللازمة والعمالة لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، على أن يقوم مسئولو الجهاز بالمتابعة المستمرة للمشروع وذلك لأهميته بالنسبة لقطاع الكهرباء بالمدينة.

جدير بالذكر أن محطة محولات حدائق العاصمة هي المسئولة عن تغذية جميع المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مدينة حدائق العاصمة.

كما عقد المهندس عمار مندور، اجتماعًا مع العميد/ هشام حجازي، رئيس قسم شرطة التعمير للتشديد على زيادة التعاون بين قطاع الأمن بوزارة الداخلية وإدارة الأمن بالجهاز، حيث تم تأكيد ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لغير الملتزمين ومنع سير مركبات "التوك توك " والسيارات المخالفة لضبط منظومة الأمن بالمدينة.

واجتمع المهندس عمار مندور، مع بعض شركات المرافق لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها تنفيذ خط المياه ٩٠٠مم والذى يربط شبكة مياه مدينة حدائق العاصمة بمحطة مياه مدينة بدر.

وتفقد "مندور" مسار خط المياه قطر ٩٠٠مم مع مسؤولي الشركة المنفذة، لمتابعة الأعمال الجارية، مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال، وتوفير كافة الخامات والعمالة اللازمة لإنهاء المشروع فى أقرب وقت، وذلك تأكيدا على شدة احتياج المدينة لتشغيل هذا الخط لزيادة كميات المياه المتدفقة للمدينة.

كما عقد المهندس عمار مندور، اجتماعًا مع مسؤولي إدارة المشروعات بالجهاز للاطلاع على مخططات المدينة، وموقف المشروعات التي تم طرحها والجاري طرحها لاستكمال خطة المدينة في توفير كافة الخدمات، مشددًا على سرعة تسليم أرض الكنيسة والتواصل مع وزارة الصحة بشأن المستشفى العام، وكذا سرعة تنفيذ المدارس والحضانات والمباني الخدمية التي يحتاجها سكان المدينة حرصًا على أن تكتمل منظومة الخدمات.