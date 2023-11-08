الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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منوعات

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

نقشت اسم حبيبها على
نقشت اسم حبيبها على جبينها، فيتو

على الرغم من تحذيرات متابعيها، الذين عبروا عن تشاؤمهم من الخطوة، قامت صانعة محتوى بنقش اسم صديقها على جبينها، وعبرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بـوشم اسم صديقها على جبينها بخط كبير، غير مهتمة بما ستؤول إليه علاقتهما في المستقبل.

في قمة السعادة

 وشاركت مقطع فيديو على إنستجرام، حيث تظهر آنا ستانسكوفسكي في قمة السعادة، بعد أن تم رسم اسم صديقها "كيفن" على جبينها بأحرف ضخمة، وقالت: "دعونا نفعل ذلك"، وهي تجلس على كرسي فنان الوشم.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية إبرة الوشم تتحرك على جبهتها، تاركة كلمة "كيفن" مكتوبة بأحرف سوداء ضخمة على جبهتها.. وبدت آنا سعيدة بشكل كبير بالمظهر النهائي، في حين اندهش العديد من متابعيها.

وقد علق أحد الأشخاص: "باعتباري فنان وشم.. لن أفعل هذا أبدًا بإنسان آخر.

الحبيب القادم

فيما قال شخص آخر: "سوف يحب كيفن ذلك، لكن حبيبك القادم سوف يكره الأمر بالتأكيد".

وأضاف ثالث: "ألم يخبرك أحد بذلك؟ إذا كتبت اسم حبيبك على جسدك، فسوف تنفصلان، هذه حقيقة".

 

https://www.instagram.com/reel/CzRH9ONSPq8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=793bee18-cee7-4dea-9a88-256b9c76d705

 

 الحبر حقيقي

وأبدى عدد من الأشخاص أيضًا شكوكهم في أن الحبر حقيقي، ومع ذلك ردت آنا ونفت ذلك.. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحبر حقيقيًا ومصرحًا به أم لا.. وخاطبت آنا أيضًا الأشخاص الذين حذروها من وشم اسم شخص بهذه الطريقة قد يكون فكرة سيئة على المدى الطويل، قائلة بفخر إن هذه هي طريقتها لإظهار حبها لكيفن، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وشاركت آنا مقطع فيديو آخر، قائلة: "كان الجميع يقولون لي إنني سأندم على ذلك، وفي كل مرة أنظر فيها إلى المرآة أقول: أنا واقعة في الحب.. أنا واقعة في حب الوشم، وأنا أحب كيفن، وأعتقد أنه إذا كنت تحب شخصًا ما حقًا، فعليك إظهار ذلك.. كما تعلم، عليك فقط إثبات ذلك".

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صانعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي فنان الوشم

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