الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم،فيتو
أسعار الذهب اليوم،فيتو

 ننشر أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 8 نوفمبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية. 

وانخفضت أسعار الذهب نحو 10 جنيهات فى الجرام فى التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3000جنيه. 

سعر الذهب عيار 21

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2620 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1750 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21000 جنيه.

Advertisements

حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسؤول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التجارة الداخلية اسعار الذهب اليوم الاربعاء الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الظهور الأول لـ معتمد جمال

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط الأبرز

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية