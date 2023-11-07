الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

جوارديولا يطلب ضم نجم بايرن ميونخ قبل ريال مدريد

بايرن ميونيخ،فيتو
بايرن ميونيخ،فيتو

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن طلب  ‏بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سبتي  من إدارة ناديه العمل على ضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي دخل في الصفقة لمنافسة ريال مدريد، ويعرض على ديفيز راتبًا سنويًا قدره 15 مليون يورو.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ صيف 2025 ما يعني أنه ينوي الرحيل قبل عام من نهاية عقده مع النادي البافاري.

وحاول بايرن ميونخ إقناع ديفيز بالتجديد عدة مرات دون جدوى، ولذلك تعاقد مع رافائيل جيريرو (29 عامًا) في صفقة انتقال حر بعد أن لعب لبروسيا دورتموند 7 مواسم.

Advertisements

لكن المشاكل البدنية لجيريرو تمنعه من تشكيل تهديد لديفيز

بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز 

وأشارت "أس" إلى أن بايرن ميونخ يدرك وضع ديفيز مع تبقي أقل من عام ونصف على نهاية عقده، وبالتالي فإن النادي البافاري مستعد للتفاوض الصيف المقبل لتجنب رحيل ديفيز مجانًا في 2025.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل ديفيز صيف 2024، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

لكنها أوضحت أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع هذا المبلغ، لكن تحديد سعر للصفقة يمثل نقطة انطلاق وعلامة جيدة في طريق إتمام التعاقد مع ديفيز.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يتابع وضع ديفيز، إذ أبدت العديد من الأندية الإنجليزية، خاصة مانشستر سيتي وتشيلسي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديفيز.

وبحسب "أس" فإن كل من ديفيز ووكيله يعرفان أن ريال مدريد سيراهن على اللاعب بشكل كبير ولكن دون الدخول في منافسة القوة المالية الأندية لدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك ستكون إرادة ديفيز المفتاح في تحديد وجهته الجديدة، رغم أن ريال مدريد يقتنع بأن نية اللاعب هي الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

ولم يخفِ ممثل اللاعب إعجابه بريال مدريد، وفي مقابلة مع فابريزيو رومانو، قال هوسة، وهو من أصل فلسطيني: "لا أريد أن أحتقر بايرن ميونخ، لكنه ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا الـ14.. لقد كنت دائمًا معجبًا بهذا الفريق وأسمعه، إن بلاعب تمثله يجعلك تشعر بالفخر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جوارديولا ريال مدريد ديفيز ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، بيولي يكشف قائمة ميلان الإيطالي لمواجهة سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يحسم مصير مشاركة بيلينجهام أمام براغا

دوري أبطال أوروبا، اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان

حلمي طولان: قرار الزمالك بعرض الثلاثي للبيع غير مناسب، وسأحزن لرحيل فتوح

الأكثر قراءة

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صور)

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية