رئيس بايرن ميونيخ يدعم توماس توخيل

بايرن ميونيخ، أبدى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، دعمه للمدير الفني توماس توخيل، بعد خلافه مع لوثار ماتيوس وديتمار هامان.

هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ

وقال هاينر في تصريحات لشبكة "ماجنتا سبورت": "أحب حقيقة أنه دفاعي للغاية. لديه ما يكفي من الضغوط مثلنا جميعا في بايرن."

ويرى هاينر أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق على بروسيا دورتموند، والذي شهد ثلاثية أخرى لهاري كين، يعكس غير ذلك.

وقال هاينر: "يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه وينتقد. ولكن أحيانا تشعر وكأن كل شيء مدمر وبأننا نكافح لتفادي الهبوط."

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واختتم رئيس نادي بايرن ميونيخ تصريحاته قائلًا: "لم نخسر مباراة في الدوري حتى الآن وفزنا بجميع مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا. نعم، خرجنا من كأس ألمانيا (أمام فريق الدرجة الثالثة ساربروكن). هذا ليس جيدا، لكن يمكن أن يحدث

وكان ماتيوس وهامان، ثنائي بايرن ميونخ السابق، قد ذكرا أن توخيل ربما ليس الرجل المناسب لتدريب الفريق البافاري.

وفلز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري الالماني.

بايرن ميونيخ يفوز على درامشتات

وفاز بايرن ميونيخ على درامشتات بنتيجة 8 أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بندسليجا

وسجل أهداف بايرنميونخ كل من هاري كين "هاتريك"، ليروي ساني "ثنائية"، جمال موسيالا "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 51، 56، 60، 64، 69، 71، 76 و88.

بهذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 23، ليقفز مؤقتا للصدارة، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات

وتضم تشكيلة بايرن ميونخ، كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي، مين جاي، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

آخر ظهور لمانويل نوير

وكانت مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الأول من ديسمبر الماضي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، هي الظهور الأخير لقائد بايرن ميونخ في الملاعب.

أما آخر ظهور لمانويل نوير بقميص بايرن ميونخ، كان في مباراة شالكة، التي أقيمت يوم 12 نوفمبر 2022.

وبعد مونديال 2022، تعرض نوير لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسة رياضة التزلج، مما استلزم إجرائه عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي.