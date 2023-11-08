المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات لتمساح النيل الكبير

يعرض المتحف المصري بالتحرير مومياوات تمساح النيل الكبير، وتلك الحيوانات كانت شائعة جدًا في العصور القديمة، ولكنها مع الوقت لم تعد موجودة على نهر النيل وانما لا تزال تعيش في بحيرة ناصر.



مومياوات تمساح النيل

مومياوات تمساح النيل

وحظيت الحيوانات فى مصر القديمة بالتوقير كالالهه، وكان لها أداء هامًا جدًا فى الديانة المصرية القديمة، ومن أهم الخصائص المميزة للآلهة المصرية الاعتقاد السائد أن الآلهة يمكن أن تتجسد فى هيئة الفصائل المقدسة من الحيوانات.

Advertisements

كما احتلت المومياوات الحيوانية مكانة هامة فى عالم التحنيط خلال التاريخ المصري القديم فهى تضفى ضوءًا على جوانب مختلفة من البيئة والحضارة المصرية القديمة، ويتضح منها أن الثروة الحيوانية كانت أكبر وأكثر تنوعًا فى مصر القديمة عما كانت علية الآن حيث إنقرضت انواع كثيرة من الحيوانات ولم يتبقى منها سوى عدة مومياوات.



وأعلن المتحف المصري بالتحرير، عن المواعيد الجديدة لدخول الزائرين والتي تم بدء العمل بها مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير، إن المتحف سيبدأ استقبال زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير الجديدة

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائرين المصريين والعرب و10 جنيهات للزائرين الطلاب من المصريين والعرب أيضا، فيما تصل أسعار تذاكر دخول الزائرين الأجانب إلى 300 جنيه و150 جنيها للزائرين الطلاب من الأجانب.

وتسمح سلطات المتحف المصري بالتحرير بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانا" فقط بدون فلاش، كما يمنع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتى كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات، علي أن يكون نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط لشراء التذاكر ويوجد شباك للدفع الكاش للمصريين والعرب فقط.