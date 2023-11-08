منتجات عربة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل بسانت كاترين تتصدر معرض "الأسبوع الكويتي"

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء،إن منتجات "عربة التدريب المتنقلة "،التابعة للوزارة، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،تصدرت المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة مساء أمس الثلاثاء،نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،بحضور وزراء وسفراء،وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية.

وأعرب الوزير شحاتة عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية،بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز،عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة،والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات،هدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..

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وزارة العمل،فيتو

مديرية العمل بجنوب سيناء

وكانت وزارة العمل قد اعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي عن إفتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن «العربة» مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وكانت قد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة،من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية،والتطريز اليدوي،وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها «الوزارة» في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق «حياة كريمة».

وبحسب معلومات الوزارة، فهذة العربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن هذه العربة، تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير العمل حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

سوق العمل بالداخل أو الخارج

ووقتها أكد الوزير حسن شحاته على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يوجه باستمرار ذلك، وايضا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لها، واشراكها في عملية التنمية.

ويشار هنا ايضا إلى أن إطلاق هذه العربات المتنقلة يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2024، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ المئات من الدورات التدريبية على أكثر من 49 مهنة، تستهدف تدريب الشاب والفتيات.

وقبل ارسال هذه العربة المتنقلة إلى مدينة سانت كاترين،كان الوزير حسن شحاتة قد استقبل في مكتبة بديوان عام الوزارة السيدة سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن المشغولات اليدوية بجنوب بجنوب سيناء والتي تفقدت العربات المتنقلة التي يتم تصنيعها بايدي أبناء الوزارة المتخصصين، واختارت تلك العربة، ونقلت تقدير بدويات سيناء للوزير الذي أوفى بوعده، موضحة على لسانهم، أن تلك العربات المتنقلة ستوفر عليهم مشقة الانتقال للتدريب في المراكز التدريبية الثابتة، فوجه الوزير وقتها بسرعة تجهيز العربة التي اختارتها سلمية جبلي، وذلك بماكينات التطريز، تمهيدا لقيامها بمهمتها في خدمة سيدات سيناء، تنفيذا لتوجيهاته السابقة خلال تفقده، لدورة تدريبية على مشغولات يدوية، والحاسب الألي نظمتها مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها، وإرسالها إلى مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ولمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقتها أعلن الوزير أيضا عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،كما كان قد استمع الوزير شحاتة خلال تلك الجولة إلى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.

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