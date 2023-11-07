الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بشمال سيناء

شمال سيناء،فيتو
شمال سيناء،فيتو

 قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بالمعهد الفني الصناعي بمدينة بئر العبد، بمشاركة 45 طالبا وطالبة وإداري.

 

أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية

 تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

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مديرية العمل بشمال سيناء

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وبمشاركة مدير المديرية،ومحمد  فاروق الجمل وكيل المعهد..

 

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية 

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة مطروح قامت بإجراء تدريب واقعى على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال بمطروح وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية (غرفة الطوارىء )، وإدارة الحماية المدنية، والاسعاف، وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة،وأيضًا إجراء عدد من السيناريوهات من خطط الإخلاء للمستشفى مثل إخلاء الطوارىء، وإخلاء الحضانات، وإخلاء عزل كورونا، وإخلاء الأدوار (المرضى والمرافقين) وذلك خلال وقت قياسى..و أضاف أنه جرى تنفيذ خطة الاخلاء لصور كثيرة من الأخطارمثل الحرائق والتدريب على المكافحة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى القيام بمهامها فى هذا الشأن، وتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين بمختلف القطاعات خاصة فى المنشآت كثيفة العمالة،  لتوفير الحماية اللازمة من مخطار بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختلفة..

واوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، فى تقريرٍ للوزارة، انه شهد فعاليات التدريب المهندس مصطفى جابر عبدالعال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح  ، ومشيرًا إلى انه جرى  مراجعة الإجراءات الاحترازية للمستشفى والتأكيد على دور مكافحة العدوى داخل المستشفيات، مع التأكيد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمترددين والمنشآت وكذلك فى الحياة اليومية، ومنوهًا إلى إستمرار المديرية فى تنفيذ خطتها نحو نشر ثقافة السلامة ومفهومها داخل كافة المنشأت فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها من المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالوزارة..

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السلامة والصحة المهنية خطة الطوارئ مجال السلامة والصحة المهنية محافظة شمال سيناء وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

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