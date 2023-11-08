مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء، 8 مباريات في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المجموعات الأولي والثانية والثالثة والرابعة.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساء - beIN Sports HD 3
نابولي – أونيون برلين 7:45 مساء - beIN Sports HD 2
كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساء – beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساء– beIN Sports HD 5
ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساء – beIN Sports HD 4
ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساء – beIN Sports HD 1
آرسنال – إشبيلية 10:00 مساء – beIN Sports HD 3
بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساء – beIN Sports HD 6
مجموعات دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.
المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.
المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.
المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.
المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.
المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.
وجاء ترتيب المجموعات قبل مباريات اليوم كالتالي
ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا
- بايرن ميونخ: 9 نقاط
- جالطة سراي: 4 نقاط
- مانشستر يونايتد: 3 نقاط
- كوبنهاجن: نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا
- أرسنال: 6 نقاط
- لانس: 5 نقاط
- إشبيلية: نقطتين
- أيندهوفن: نقطتين
ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا
- ريال مدريد: 9 نقاط
- نابولي: 6 نقاط
- براجا: 3 نقاط
- يونيون برلين: بلا نقاط
ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا
- ريال سوسييداد : 7 نقاط
- إنتر ميلان : 7 نقاط
- ريد بول سالزبورج : 3 نقاط
- بنفكيا : بلا نقاط
نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد
سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد
لانس 1-1 إيندهوفن
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن
أشبيلية 1-2 أرسنال
يونيون برلين 0-1 نابولي
فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا
رويال أنتويرب1-4 بورتو
نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان
نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2
فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0
فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2
فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0
تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2
فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1
فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2
فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1
فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2
فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2
فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1
تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0
فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0
فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1
تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2
فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1
نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3
تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2
تعادل إشبيلية مع لانس 1-1
فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0
فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1
فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0
فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0
تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1
فوز فينورد علي سيلتك 2-0
تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1
فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0
تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0
فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1
فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1
فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0
فوز بورتو علي شاختار 3-1
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