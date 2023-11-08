دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء، 8 مباريات في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المجموعات الأولي والثانية والثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساء - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساء – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساء– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساء – beIN Sports HD 4

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ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساء – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 10:00 مساء – beIN Sports HD 3

بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساء – beIN Sports HD 6

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

وجاء ترتيب المجموعات قبل مباريات اليوم كالتالي

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ: 9 نقاط جالطة سراي: 4 نقاط مانشستر يونايتد: 3 نقاط كوبنهاجن: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا

أرسنال: 6 نقاط لانس: 5 نقاط إشبيلية: نقطتين أيندهوفن: نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد: 9 نقاط نابولي: 6 نقاط براجا: 3 نقاط يونيون برلين: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

ريال سوسييداد : 7 نقاط إنتر ميلان : 7 نقاط ريد بول سالزبورج : 3 نقاط بنفكيا : بلا نقاط

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1