الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، فيتو

 دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء، 8 مباريات في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المجموعات الأولي والثانية والثالثة والرابعة.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة  

ريال سوسييداد – بنفيكا      7:45 مساء - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين      7:45 مساء -  beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد  10:00 مساء  – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي  10:00 مساء– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر     10:00 مساء – beIN Sports HD 4

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ريال مدريد – سبورتنج براجا    10:00 مساء – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية                   10:00 مساء  – beIN Sports HD 3
بي إس في أيندهوفن – لانس    10:00 مساء – beIN Sports HD 6

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

وجاء ترتيب المجموعات قبل مباريات اليوم كالتالي

 ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 

  1. بايرن ميونخ: 9 نقاط
  2. جالطة سراي: 4 نقاط
  3. مانشستر يونايتد: 3 نقاط
  4. كوبنهاجن: نقطة واحدة

 

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا 

  1. أرسنال: 6 نقاط
  2. لانس: 5 نقاط
  3. إشبيلية: نقطتين
  4. أيندهوفن: نقطتين

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 

  1. ريال مدريد: 9 نقاط
  2. نابولي: 6 نقاط
  3. براجا: 3 نقاط
  4. يونيون برلين: بلا نقاط

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 

  1. ريال سوسييداد : 7 نقاط
  2. إنتر ميلان : 7 نقاط
  3. ريد بول سالزبورج : 3 نقاط
  4. بنفكيا : بلا نقاط

 

 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2
فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0
فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2
فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0
تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2
فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1
فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2
فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2
فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2
فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1
تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0
فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0
فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1
تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2
فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

 

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار  3-1

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