دوري أبطال أوروبا، لاتسيو يرتقي إلى وصافة مجموعته بالفوز على فينورد
دوري أبطال أوروبا، حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على فينورد الهولندي بهدف دون رد في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وارتقى لاتسيو إلى المركز الثاني في المجموعة 5 من دوري أبطال أوروبا بعد هذا الفوز.
مجموعات دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.
المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.
المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.
المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.
المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.
المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.
نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد
سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد
لانس 1-1 إيندهوفن
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن
أشبيلية 1-2 أرسنال
يونيون برلين 0-1 نابولي
فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا
رويال أنتويرب1-4 بورتو
نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.