الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

حكم موريتاني يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الأهلي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني التي تجمعهما يوم 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في دار السلام.

 

ومن المنتظر أن يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز حكم موريتاني حيث جاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: عبد العزيز بوه، من  موريتانيا

حميد الدين ديبا مساعد حكم أول من موريتانيا

يوسف محمد محمود، مساعد حكم ثان من موريتانيا

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موسى دياو حكم رابع، من موريتانيا

مايك ليتي، مراقب المباراة من أوغندا

من ناحية أخرى أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري،  الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد. 

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

 

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين خلال الثلاث مباريات الذى خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

2- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري 

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو

 

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر. 

 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي (صور)

الدوري المصري، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا

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