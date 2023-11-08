الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

3 أشياء هامة يجب على الراكب مراجعتها قبل التوجه إلى المطار

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو

تذكرة السفر، هناك ثلاثة أشياء ينبغي للمسافر على متن الطائرة عدم الاستهانة بها والحرص على مراجعة تلك التعليمات الموجودة في تذكرة السفر حتى لا يتخلف عن رحلته بمطار القاهرة.

 

ينبغي للراكب التواجد في المطار بوقت كافٍ لسرعة إنهاء إجراءات السفر ومنعًا للتأخر عن الرحلة.

 

بيانات تذكرة السفر 

والوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر على رحلات مصر للطيران هو كالآتي:

 

للرحلات الدولية: ثلاث ساعات قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة (يتم إغلاق الكاونتر قبل 60 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد).

Advertisements

 

الرحلات الداخلية: ساعتان قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة (يتم إغلاق الكاونتر قبل 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد).

 

وقت إقلاع الطائرة 

بعد أن يتسلم الراكب تذكرة السفر ضروري مراجعة وقت إقلاع الرحلة من المطار، والوقت المفروض التواجد به في المطار لإنهاء إجراءات السفر منعا للتخلف عن الرحلة.

النقطة التانية ومهمة جدا؛ لو مسافر من مطار القاهرة للمرة الأولى، معرفة شركة الطيران لتحديد وجهتك في المطار، وخاصة في حال الحجز على المصرية العالمية فكثيرًا ما يحدث لبس على الراكب أنها شركة مصر للطيران والتي تكون رحلاتها بمبنى 3، بعكس المصرية العالمية والتي تقلع رحلاتها من مبنى 1، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلات نسما وفلاي ناس، وكذلك الملكية الأردنية والأردنية أفيجن.

 

الأمر الثالث والأهم معرفة الوزن المسموح أو المتاح بالتذكرة حتى لا يتعرض الركاب لغرامات مالية بسبب زيادة الوزن.

وزير السياحة يلتقي ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران البريطانية

وزير الطيران يستقبل وزير نقل سيراليون لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجراءات السفر إنهاء إجراءات السفر رحلات مصر للطيران زيادة الوزن شركة مصر للطيران مطار القاهرة وزير الطيران

مواد متعلقة

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فى سماء بيروت وضواحيها، والقسام تقصف أسدود

كيفية تسجيل بيانات حقيبة السفر المفقودة على موقع مطار القاهرة

السوائل المسموح للمسافر بحملها داخل حقيبة السفر على متن الطائرة

الأكثر قراءة

النيابة تعاين جثة شاب أنهى حياته من أعلى مول شهير بمدينة نصر

بيراميدز يعلق على مواجهة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

3 أشياء هامة يجب على الراكب مراجعتها قبل التوجه إلى المطار

اليوم، مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط التيار الشمالي

شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

ممرضة أمريكية تروي تجربة 3 أسابيع تحت القصف في غزة: الفلسطينيون أبطال وأريد أن يعرف الناس ما يحدث

عقبة تمنع انتقال نجم بيراميدز إلى الأهلي

صحيفة أمريكية: ما لا يقال علنا.. أسباب رغبة واشنطن في استمرار الحرب على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل

تواشيح وذكر ، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية