حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولي حول " تحديات الذكاء الاصطناعى"
اختتمت كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.
وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.
وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي حضر المؤتمر وألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات.
وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية، وترأس جلسات المؤتمر عدد من القانونيين منهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وقد حضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.
واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر..
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